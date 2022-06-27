Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde mezar kazan vatandaş hayatının şokunu yaşadı. E.G. (50), mahalle mezarlığında mezar kazdığı esnada küreğine bir şey takıldı. Şaşkına dönen adam kazmaya devam etti ve gördüğü manzaradan sonra hemen telefonuna sarıldı.

MİLLİ MÜCADELEDEN KALMA TOP MERMİSİ BULDU

Milli Mücadele döneminden kalma bir patlamamış top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Toprak içerisindeki küflü, paslı ve menşei belli olmayan top mermisinin yarın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği öğrenildi.

2500 yıllık mezarlık müze oluyor Nilüfer Belediyesi, tarihî değerleri geleceğe taşıyacak ve kültür turizmine kazandıracak önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. 2016 yılında Gölyazı’da Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle yapılan nekropol alanı kurtarma kazılarında ortaya çıkan lahitlerin muhafazası ve alanın açık hava müzesi olarak düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

Afyonkarahisar’da korkutan görüntü: Mezarlık çöktü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır var olan yüzey deformasyonları Konya’da yaşanan depremin ardından biraz daha genişledi. Yarıklar yüzünden mezarlıktaki mezarlar çökerken evlerin duvarları ise yıkıldı.