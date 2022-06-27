Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tüfekle oynarken 3 kişiyi yaralayan çocuk gözaltına alındı. Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yapılan incelemede, F.T'nin (15) evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan B.S. (18), Y.K. (16) ve S.D'ye (15) isabet ettiği belirlendi.

Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken 4 yaşındaki kardeşini vurdu Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kardeşini vurarak öldürdü.

Tüfekle oynarken 13 yaşındaki arkadaşını yaraladı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, kazayla 13 yaşındaki arkadaşını yaraladı.

7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini öldürdü Konya’nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki çocuk evlerinin duvarında asılı bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada annesini başından vurarak ölümüne neden oldu.