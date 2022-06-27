Türkiye Gazetesi

Kırşehir'in merkeze bağlı Sıdıklı Ekizağıl köyünde bir vatandaş, koluna yapışan keneyi arkadaşının yardımıyla dikiş ipiyle çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sıdıklı Ekizağıl köyünde ikamet eden Hacı Solak'ın koluna kene yapıştı. Keneyi fark eden Solak, arkadaşı Ümit Güreş'ten destek istedi. Güreş ise aldığı dikiş ipi ile arkadaşının koluna yapışan keneyi çıkardı.

Kenenin Hacı Solak'ın kolundan dikiş ipi ile çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu. Solak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Uzmanı uyardı: Kene yapışmasında yanlış müdahale tehlike saçıyor Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilkbahar ve yazla birlikte yeniden artış gösterdi, uzmanlar vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Yılmaz Zengin, kene vakaları “Bizim açımızdan sevindirici olan, bu bölgedeki kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) ateş gibi bir hastalık taşıma ihtimalinin çok düşük olması. Bu kene grubu daha çok İç Anadolu ve Orta Anadolu bölgesinde sık görülmekte” dedi.

Sivas’ta kene can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 7’ye yükseldi Sivas’ta kene ısırması nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Şehirde kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Korkutan tahmin: Dünyanın yüzde 15’i kene ısırığıyla bulaşan hastalığı taşıyor Çin'deki Kunming Tıp Üniversitesi, 1984 ve 2021 yılları arasında yürütülen ve 158.287 kişiyi kapsayan 89 Lyme hastalığı araştırmasını inceledi. Çinli bilim insanları, kan örneklerinin yüzde 14,5’unda Lyme hastalığını gösteren antikorlar tespit etti.