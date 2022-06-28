Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi,1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu da yaralandı. Kaza, Kastamonu’da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, devrilip şarampole yuvarlandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

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