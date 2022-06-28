Türkiye Gazetesi

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Kullanılan dolgu maddesi ve uygulama yönteminin çok iyi seçilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Mustafayev “Enjeksiyon veya dolgu malzemesi damarsal yapılarda birikir ve bu birikme sonucu sinirlere baskı yaparsa cilt nekrozu dediğimiz doku ölümü gerçekleşebilir. Ayrıca nadir durumlarda da körlüğe sebep olabilir” dedi. Dolgu işlemini deriye ve alttaki dokuya gelebilecek muhtemel hasarı en aza indirmek için hyalüronik asit dolgu maddeleriyle gerçekleştirmek gerektiğini belirten Dr. Mustafayev, bu işlemin ultrasonla yapılması gerektiğini ifade ederek, “Ultrason destekli dolgu sayesinde dolgunun yapılacağı bölgenin uygun olup olmadığı hatta daha önce yapılan dolgunun derideki yerinin belirlenmesi sağlanabilmektedir” diye konuştu.

Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi Prof. Dr. Arzu İlçe, "Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.

Egzamaya sıra dışı tedavi: Cilt bakterileri Bilim adamları, çoğu kişinin derdi egzamaya karşı sıra dışı bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, egzamayı faydalı cilt bakterileriyle alt etmeyi planlıyor.