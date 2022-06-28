Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sel bölgesine giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.

CAN KAYBI YOK

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan valilerimizin koordinesinde ve AFAD'ın yaptığı Türkiye Afet Planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız." diye konuştu.

663 PERSONEL, 320 ARAÇ

Çalışmalarda görev alan personel hakkında bilgi veren Kurum, "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde barınma, arama kurtarma ve hasar tespit gibi tüm birimlerimiz hızlı şekilde çalışmasını başlattı. Altyapıdan üstyapıya kadar gerek ilçe gerek köylerimizin hasarlarının tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi işleri ilgili birimlerimiz yürütüyor." diye konuştu.

Bu sel afetinde ilk kez erken uyarı sisteminin devreye girdiğini dile getiren Kurum, "Bu, çok önemli bir detay. Meteorolojiden alınan bilgiler AFAD'a bildirildi. Kırmızı uyarı istemi devreye girdi. AFAD, valilikler ile koordine halinde vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan kurtarmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek adına yoğun çalışmayı sürdürdü. Bu çerçevede bütün vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı anından düştü ve vatandaşlarımızın bu alanlardan uzaklaştırılması sağlandı. Hem hasarlar azaldı hem de bu noktada can kaybının yaşanmadığına hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ SÜRECEK, TEDBİRLER ARTIYOR

Bölgeye düşen yağış miktarı hakkında bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Son 24 saatte yağışın etkili olduğu alanlar Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu oldu. Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'ya 152 kilogram metrekareye yağış düştü. Çatalzeytin ilçemize 125 kilogram yağış düştü. Küre'ye 121 kilogram yağış düşmüş durumda. Diğer ilçelerimizde de metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün itibarıyla saat 9.00'dan itibaren 12 saatte 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de gerek Bozkurt gerek diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an ve an almaktayız."

BİR KİŞİ KAYIP

Bozkurt ve selden etkilen diğer ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bu ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde, emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştı ve gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ihbarlar neticesinde tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerince gerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce ki helikopterlerle, bunu söylemek gerekir ki bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyor. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle yine AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde sel beklediğimiz illere iki gün öncesinde araçlarımız gönderildi ve burada hazır tutuldu. Bu manada da önemli bir kazanım ve vatandaşlarımıza ulaşma imkanına ulaşmış olduk."

118 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Sel beklenen alanlarda vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yerleşen 180 vatandaşımız var. Öğrenci yurtlarında, yine misafirhanelerimizde, otellerimizde misafir ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacak. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gideriyor olacağız. Haberleşme noktasında 3 mobil işletmesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Köy yollarında ulaşamadığımız 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz. Herhangi bir hayati risk söz konusu değil. Yarın itibarıyla yine Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerek de diğer illerdeki AFAD'ımızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay, bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Devlet Su İşlerimizin tüm derelerde yoğun faaliyeti var."

15 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM

Sel riskine karşı her türlü tedbiri Koordinasyon Merkezi'nde takip edeceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Olası sel risklerine karşı her türlü tedbiri buradaki koordinasyon merkezimizde anbean takip edeceğiz. Sahada ekiplerimiz bilfiil çalışacak. Hasar gören yerlerin tespitlerini yarın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibarıyla başlayacağız. Tüm belediyelerimizde bu noktada gerekli nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçiyor. Gerek İçişleri Bakanlığımızdan gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli nakdi yardımlar yapılmıştır. Kastamonu iline ve ilçelerine, gerek Özel İdareye gerekse ilçelere nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçecek. Yaklaşık 15 milyon lira nakdi yardımı il ve ilçelerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu çerçevede yarın itibarıyla da çalışmalar bilfiil başlayacak."

Kurum, toplantının ardından ilçede incelemelerde bulundu.

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