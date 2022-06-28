Türkiye Gazetesi

3’LÜ DÜĞÜN PAKETİ NEDİR?

Hem modelleriyle hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken 3’lü düğün paketleri içerisinde şu mobilyalar bulunmaktadır:

Koltuk takımı

Yatak odası takımı

Yemek odası takımı

Ev dekorasyonu yaparken bir evin ihtiyaç duyabileceği mobilya parçalarının yer aldığı 3’lü düğün paketleri, özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından yoğun rağbet görmektedir. Birbiriyle uyumlu parçaların bir araya getirildiği üçlü düğün paketi modelleri dekorasyon konusunda kolaylık sağlamaktadır.

DÜĞÜN PAKETİNDE NELER VAR?

Günümüzde satışı yapılan iki tip düğün paketi bulunuyor:

1.Düğün Paketi Beyaz Eşya (Her şey Dâhil Düğün Paketleri)

Bir evin ihtiyacı olan mobilyaların yanında tüm beyaz eşyaların da yer aldığı düğün paketlerine düğün paketi beyaz eşya ismi veriliyor. Beyaz eşya düğün paketi alan çiftler, bu tercihleri sayesinde birçok avantaja sahip olmaktadır. Ancak garanti durumuyla ilgili ya da ürün değiştirmeyle ilgili çeşitli sorunların ortaya çıktığı da görülmektedir. Bu açıdan mobilya markaları aracılığıyla beyaz eşya satın almak yerine sadece mobilya düğün paketini satın almak daha mantıklı olacaktır.

2. Mobilya Düğün Paketleri

Koltuk takımı, yatak odası, yemek odası mobilya üçlüsünden oluşturulan düğün paketleri oldukça avantajlıdır. Eviniz de ihtiyaç duyduğunuz mobilyaları tek tek almak yerine takım olarak satın almanız bütçeniz açısından uygun bir alışveriş olacaktır.

DÜĞÜN PAKETLERİ NEDEN UCUZ?

Çeyiz paketi mobilya satın almak isteyenlerin en çok merak ettiği soru “Düğün paketleri neden ucuz?” sorusudur. Burada bu soruya yanıt verebilmek için ilk önce düğün paketlerinin içeriğinde yer alan ürünlerin kalitesine göz atmak gerekiyor. Çünkü ürün fiyatları kaliteye göre şekillenmektedir.

Mobilya alışverişinde düğün paketi satın almak oldukça ekonomik bir seçimdir. Bunun ana sebebi ise mobilya üretimi esnasında uygun parçaların bir araya getirilmesi ve en önemlisi de müşteri talebinin çok olmasıdır. Çeyiz seti mobilya satın alma gibi bir düşünceniz varsa, ilk önce Gündoğdu Mobilya düğün paketi modellerine göz atabilirsiniz.

DÜĞÜN PAKETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Düğün hazırlığı yapan çiftler, yeni evlerinde kullanacakları mobilyalara karar verme konusunda zorluk yaşamaktadır. Mobilya fiyatları konusunda da endişe duyan çiftler, yaptıkları ucuz düğün paketi araştırmalarında ise belirsizliklerle karşılaşıyor. Evlilik öncesi hazırlıklarda veya ev dekorasyonu öncesinde yapılan hazırlıklarda hem tarza hitap eden hem de bütçeye uygun olan düğün paketini satın almak için bazı detayları bilmek gerekiyor.

» Mobilya Tarzınıza Karar Verin

Satın alacağınızı mobilyalara karar verirken önce dekorasyon tarzınıza karar verin. Çünkü aradığınız düğün paketine karar vermeden önce ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ev dekorasyonunuzda olmasını istediğiniz detaylara göre düğün paketi modellerini incelemelisiniz.

» Evin Boyutuna Dikkat Edin

Satın alacağınız mobilyaları seçerken mutlaka evinizin boyutuna göre göre hareket etmelisiniz. Yani evin metrekaresine uygun mobilyalar tercih etmelisiniz. Genel bir yerleşim düzeninin oluşturulduğu evlere göre mobilya seçiminin yapılması mantıklı olacaktır.

» Piyasa Araştırmasını İyi Yapın

Düğün paketi satışı yapan birçok mobilya markası, evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik kampanyalı düğün paketlerini tanıtmaktadır. Ancak burada kampanyalı ürünlere yönelmekten ziyade kaliteli ürünlere yönelmekte fayda. Yani öncelik kaliteli ürünler olmalıdır.

» Ürün Kalitesi

Düğün paketlerinde çeşitliliğinin fazla olması akıl karışıklığına neden olabilir. Burada full düğün paketleri arasından en doğrusuna karar vermek gerekiyor. Burada kalite kontrolünün iyi yapılması lazım. Mesela mobilyalarda kullanılan ahşabın kalitesi kesinlikle gözden geçirilmelidir.

DÜĞÜN PAKETİ NEREDEN ALINIR?

Mobilya firmaları arasından birine karar verirken köklü firmaların değerlendirilmesi önemlidir. Bu sayede herhangi bir endişe duymadan uygun fiyatlı düğün paketi modeline sahip olabilirsiniz.

Sayılı mobilya markaları arasında yer alan Gündoğdu Mobilya, avantajlı düğün paketleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yatak odası takımı, yemek odası takımı, koltuk takımı üçlüsünden oluşturduğu dügün paketi modelleriyle tanınan mobilya markası uygun fiyat seçenekleriyle müşterilerinden tam not almaktadır. Evini yenilemek isteyenlerin ve düğün hazırlığı yapan bazı çiftlerin ilk tercihi olan Gündoğdu Mobilya peşin fiyatına 24 ay taksit seçeneğiyle bütçesini düşünenlerin yanında olmaya çalışmaktadır.

Eğer siz de uygun fiyatlı düğün paketi satın almak istiyorsanız Gündoğdu mobilya markası bünyesinde yer alan 2022 düğün paketi modellerine göz atabilirsiniz. 24. 865 TL ‘den başlayan düğün paketi fiyatları ile dikkat çeken Gündoğdu Mobilya diğer ürün mobilya seçeneklerinde de uygun fiyat garantisi vermektedir.

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Kaynak: https://www.gundogdumobilya.com.tr/kategori/dugun-paketleri