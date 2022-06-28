Türkiye Gazetesi

Yazın gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da arttı. Özellikle Anadolu'da sık sık yaşanılan acı olaylar sonrası Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurşunlu ilçesi muhtarlar toplantısında konuşan Vali Ayaz, KKKA hastalığının kentte çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını belirtti. Şu an hastanelerde 9 kişinin tedavi gördüğünü belirten Ayaz "Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Keneyi vücudunuza yapışırsa kendiniz çıkarmayın. Derhal sağlık kuruluşuna gidin. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik" dedi.

"COVID GÜNDEMİMİZDE YOK"

Covid-19'un da bir süredir gündemlerinde bulunmadığına dikkati çeken Vali Abdullah Ayaz "Yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka sağlık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayanlar da aşılarını gecikmeden yaptırmalı" şeklinde konuştu.

YAĞIŞ UYARISI

Muhtarlardan yağış konusunda bölgelerinde tedbirli olmalarını isteyen Ayaz "Yağışlar bir süre daha devam edebilir. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca hareketli olmamalı, dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı tedbirli davranmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.