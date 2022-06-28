Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu 5 kilodan fazla uyuşturucuyla yakalanan avukat gözaltına alındı. Adıyaman Barosuna kayıtlı avukatlardan olduğu öğrenilen N.K., 01 plakalı aracıyla Tatvan'da polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ikazlarına uymayan avukat daha sonra kaçtı.

KAÇARKEN UYUŞTURUYU ARABADAN ATTI

Kovalamaca esnasında iddialara göre avukat N.K., araçtan dışarıya 5 kilo 799 gram metamfetamin maddesini attı. Bir süre sonra yakalanan avukat N.K. gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Avukat N.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken N.K’nın Adıyaman’daki avukatlık bürosuna da Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan’ın da bulunduğu operasyonda avukatlık ofisi polis ekiplerince didik didik arandı.



Avukattan pes dedirten hareket: Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getirdi Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak polis merkezinde bulunan müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı.

Rüşvetçi avukatı MHP'li belediye başkanı afişe etti! Bilecik'de MHP'li Belediye başkanı, satışa çıkarılan arazi için 600 bin liralı rüşvet isteyen avukatı suçüstünde yakaladı. Rüşvete tavizleri olmadığını belirten başkan, avukat hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.