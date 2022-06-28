Türkiye Gazetesi

Bolu'da sağanak etkili oldu. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi. Ardından iki şerit toprakla doldu. Bölgeye gönderilen ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu sebeple araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilmeye başladı.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde itibaren yola kayan toprağı temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle toprağın kaldırılmasının ardından temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla TEM’in İstanbul yönü 13 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.