Türkiye Gazetesi

İskoçya'da Edinburgh kentinde yaşayan bir aile, 6 yaşındaki çocuklarının yaşadığı sağlık problemini öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı. Anne Valerie Traynor, oğlu Kayden’de 80 yaşındaki dedesine benzer semptomlar fark edince soluğu hastanede aldı. Bunun üzerine hastanedeki doktorlar tarafından 6 yaşındaki Kayden'e bunama teşhisi kondu. Zira Kayden, hafıza kaybı, hareket kabiliyeti ve görme yeteneğinde bozulma gibi semptomlar gösteriyordu.

13 YASINDA PEK ÇOK KELİMEYİ UNUTUP TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

6 yaşındaki Kayden’e çocukların görme, konuşma ve hareket etme yeteneklerini yok eden, nadir görülen genetik bir hastalık olan çocukluk çağı demansının bir çeşidi Batten Hastalığı teşhisi kondu. Şimdi 13 yaşında olan Kayden, annesinden Val olarak bahsederken artık pek çok kelimeyi unutmuş ve çoğunlukla tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde yaşıyor.

Valerie şunları söyledi: "Demanstan bahsedildiğinde, nasıl hissettiğinizi tarif etmek zor. Büyük bir hastalık olarak düşünmek çok bunaltıcı. Olanlarla uğraşmak zorundayım ama bir şeyle uğraşmaya başladığınızda, başka bir sorun ortaya çıkıyor. Asla hazır değilsin” dedi.

"İKİSİ DE AYNI DAVRANIŞLARI SERGİLİYORDU"

Anne Valerie konuşmasına şöyle devam etti:

"Yedi ya da sekiz yaşındayken isimleri unuttuğunu ve sadece seçilmiş kelimeleri söylediğini fark ettik yani bunama başlamıştı. Ruh hali, davranışları o kadar inişli ve çıkışlıydı ki bir an mutlu olabiliyor sonra ağlayabiliyordu. Dedesi George'a birkaç yıl önce bunama teşhisi kondu. 2021'de vefat eden dedesi büyük bir çocuk gibiydi. Çocukların eşyalarından heyecan duyardı, ikisi de aynı anda alkışlıyor ve aynı davranışları sergiliyorlardı."

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