Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şahıs sedyeyle balkondan kurtarıldı. 4. kattaki mahsur kalan yaşlı kadının imdadına da itfaiye ekipleri yetişirken, bir itfaiye amirinin yaşlı kadına kendi ayakkabılarını giydirdi.

BALKONDAN SEDYEYLE KURTARILDI

Aydın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Sağlık Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Burada bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairede 18.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün daireyi sardı. Evin sahibinin damadı olan B.Y. (29) kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine balkona çıkıp yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, B.Y'yi balkondan sedye ile aldı. Vücudunda yanıklar oluşan B.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE AMİRİ, YAŞLI KADINA KENDİ AYAKKABILARINI VERDİ

Dördüncü katta oturan 80 yaşındaki Nimet Evcim'in de imdadına itfaiye erleri yetişti. İtfaiye aracının merdiveniyle ulaşılan yaşlı kadın, sağ salim aşağı indirildi. İtfaiye amirinin çıplak ayakla yürümekte zorlanan Evcim'e kendi ayakkabılarını vermesi ise duygulandırdı.

"ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

Yangın esnasında elektriklerin kesildiğini belirten Evcim "Daire kapısını açtığımda dumanları gördüm. Hemen balkona çıktım. İtfaiye ekipleri gelip beni indirdi. Bana yardımcı olup ayakkabılarını giydiren başta olmak üzere tüm itfaiyecilerden Allah razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

Hummalı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

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