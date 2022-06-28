Türkiye Gazetesi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DEDEKTİF GİBİ...

Bir dedektif gibi iz süren tim, Sabri D'nin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde saklandığını belirledi. Bu bilgi sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, bugün eve baskın düzenledi.

JASAT'TAN SAKLANAMADI

Burada yapılan aramada zanlı, bir bazanın altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Demir, karakola götürüldü. Burda yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Bu arada, ekipler, Demir'in evin önünde bulunan bir motosikletten şüphelendi. Yapılan plaka sorgulamasında motosikletin Mehmet Yeter’e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı ortaya çıktı. Jandarmai motoru sahibine teslim etti.

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