Türkiye Gazetesi

Düzce'de etkili olan sağanak ile birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkadı. Bunun sonucunda taşkın yaşandı. Ardından İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Bu sırada köprünün bir tarafı çöktü, kepçe suya düştü. İçinde bulunan operatör Okan Bayrak akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Bayrak için arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. Yaklaşık 16 saatlik çalışma sonrasında kepçe bulunduğu yerden çıkartıldı. Kayıp operatöre ise hala ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Selde kaybolan 22 yaşındaki gence dair kahreden detay: 'Babasını hacca yolcu etmek için köye geldi' Kastamonu'da selde kaybolan 22 yaşındaki gencin amcası, söz konusu gencin babasını hacca yolcu etmek için köye geldiğini açıkladı.

Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bartın'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsünde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum sel bölgesinde: Bir vatandaşımız kayıp Afet bölgesinde bulunan Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Küre'de 22 yaşındaki bir vatandaşımızın kayıp olduğunu duyurdu.