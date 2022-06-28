Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisidne çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemle ilgili bir problem yaşandı. Doktor, bunu hastaya iletti, biraz beklemesini istedi. Ancak araya yakınları girip saldırdı.

Baraş, yönetim odasına sığınarak canını zor kurtardı. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uğraşan hemşire ve sağlık çalışanlar da darbedildi. Bu yaşanılanlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bu olay sonrası polis, dört saldırganı gözaltına aldı. Ancak zanlılar, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Doktor Baraş, buna tepki göstermek için hekimlik diplomasını yırttı, görevinden istifa etti.

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