Türkiye Gazetesi

Avcılar’da genç bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir binanın 2’nci katında annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen genç kadın henüz bilinmeyen nedenle evinde ölü bulundu.

TEYZESİNİN ŞÜPHESİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kendisinden iki gündür haber teyzesi, evine bakmaya gidince durumu fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, evin içinde çalışma başlattı. Ekipler elde ettikleri bazı delilleri incelemek üzere emniyete götürdü.

GERİDE KÖPEĞİ KALDI

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, kadının yaşadığı binanın önüne geldi. Burada bekleyişini sürdüren yakınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının yanından hiç ayırmadığı öğrenilen evcil hayvanı da bina dışına alındı.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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