Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir farikada saat 01.00 sıralarında içi kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİMYASAL MADDEDE ÖLÇÜM YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.

Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

Arnavutköy’de kimyasal madde paniği: Ölümcül olabilir İstanbul Arnavutköy’de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine AFAD ekipleri kimyasal atık şüphesiyle çuvallardan numune aldı.