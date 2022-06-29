Türkiye Gazetesi

Demir fiyatlarını bilinçli olarak yükselten, rakiplerini iflasa sürükleyen, devleti sahte faturalarla 25 milyar lira dolandıran 3 ayrı suç şebekesine 10 aylık takibin ardından Türkiye genelinde operasyon düzenlendi. Demir Yumruk Operasyonu’nda yaklaşık 2 bin 500 görevli, 29 ilde 374 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı hareke geçti. İlk etapta 280 kişi gözaltına alındı. Demir Yumruk Operasyonu devam ediyor.

3 ÇETE 25 MİLYARLIK VURGUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Mali polis ve organize şube, vergi müfettişleri ve MASAK personelinden ortak çalışma grubu oluşturdu. Grubun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe 3 suç örgütü tespit edildi. Çetelerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı.

ÜÇ ELEBAŞI DA KISKIVRAK

Bunun üzerine Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri ile 374’ü ikamet, 95’i şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTTILAR

Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) elebaşılığını yaptığı ve “ABA Grubu” denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi. Bu grubun, demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. “Eryılmazlar” olarak bilinen ikinci suç grubunun, yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek, yine kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri ve özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek kamu zararına neden oldukları belirlendi. Suç grubu içerisindeki kişilerin birbirleri ile görüşmelerini de deşifre eden ekipler, faturasız mal satışlarının “B”, “İKİ” ve “ALTTAN” şeklinde adlandırıldığını tespit etti. “DETAŞ” olarak bilinen suç grubunu da mercek altına alan ekipler, çek sahtekârlığı yaparak devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edildi.

707 KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK

Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira 48 kuruş, Eryılmazlar grubunun 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira 81 kuruş, DETAŞ grubunun ise 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira 80 kuruş zarara uğrattıkları belirlendi. Operasyon kapsamında, birinci grupta 303, ikinci grupta 20, üçüncü grupta ise 51 olmak üzere toplam 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen şüpheli ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin ifadesi alınacak.

OPERASYONLA DEMİR 5 BİN 200 LİRA UCUZLADI

Operasyonun ardından demir fiyatları 18 bin liradan 12.8 bin liraya düştü. Yani yasa dışı “demir lobisi”ne demir yumruk vurulunca aynı gün demirin ton fiyatı 5 bin 200 lira birden indi. Diğer sektörlerde de benzer operasyonların yapılacağı öğrenildi.

Demirin ton fiyatı, geçen yılın haziran ayında, yani tam 1 yıl önce 3 bin 500 liraydı. Bu yılın başında, ocak ayında 10 bin, nisan ayında 16 bin liraya yükseldi. Doların 17,35 liraya kadar yükseldiği dönemde 18 bin liradan demir satışları gerçekleşti. Bugün ise demirin tonu 12 bin 800 liradan satılıyor. Bu rakam bazı kentlerde 12 bin 500 liraya kadar da inebiliyor.

Rakamlar, üretim merkezine, fabrikaya yakınlığına göre değişiklik gösterebiliyor.

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