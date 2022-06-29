Türkiye Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. “Turizmin Gelişiminde Yerel Toplulukların Rolü” temasıyla 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen buluşmada İslam İşbirliği Teşkilatının turizm şehirleri de görüşüldü.

Şanlıurfa “İİT 2022 Turizm Şehri” için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon hâlinde adaylık başvurusunda bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un Türkiye’yi temsil ettiği toplantıda Türkiye’nin bir tarih şehri olan Şanlıurfa, 2023 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Şehri olarak seçildi. İslam İşbirliği Teşkilatı, 2024 yılında ise Özbekistan’ın Hiva şehrinin turizm şehri olmasına karar verdi.

Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi birçok tarihî ve kültürel değeri bulunan Şanlıurfa’nın turizm şehri seçilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Bakan Ersoy yaptığı paylaşımda, “4 ülkenin adayı arasından Şanlıurfa 2023 yılı turizm kenti seçildi. Hayırlı olsun” dedi.

Şanlıurfa'da yeraltında Demir Çağı'ndan kalma gizli oda bulundu Beklenmedik bir keşif, Demir Çağı'nda Türkiye'nin güneydoğusundaki bir evin altında bulunan bir yerleşime ait antik sanat eserlerini ortaya çıkardı. Sanat eserleri, farklı kültürlerin nasıl bir araya geldiğini gösteriyor.