Türkiye Gazetesi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Engin Akkaya, 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi...

KOMADAYKEN TAKIM DEĞİŞTİRDİ!

Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya, komadan sonra kendisini Fenerbahçeli biri olarak buldu. Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını değil, gülme ve ağlama yetisini de aldı. Bu da yetmedi, her şeyi çift görmeye başladı. Sarının yanına laciverti artık daha fazla yakıştırdığını vurgulayan Akkaya, tamamıyla değişen hayatını anlattı.

Emre Mor Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük'e ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Emre Mor için el sıkıştı... İki takım arasında bir süredir süren görüşmelerde anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri önceki gün İstanbul'a davet edilmişti. Emre Mor'un menajeriyle Fenerbahçeli yetkililer bugün bir araya gelecek ve sözleşmenin son detayları da halledilip imzalar atılacak.

CEM YILMAZ'A BİLE GÜLEMİYOR!

23 yıldır bir üniversitenin kütüphanesinde çalışan Akkaya, 14 Temmuz 2007 sabahı işe gitmek için kalktığında ensesinde ve başında ağrı hissetti. En son ambulansta olduğunu hatırlayan Akkaya, 33 günlük komadan sonra kendini hastane odasında buldu. "Durduk yere beyin kanaması geçirdim" ifadelerini kullanan Akkaya'nın yaşaması doktorlarına göre milyonda bir ihtimal...

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Akkaya, gülme ve ağlama yetisini kaybettiğini ancak Cem Yılmaz'ın programına katılınca fark etti. Akkaya, "Herkes gülerken ben ciddi durunca Cem Bey durumu fark etti. Gösteri aralarında 'Engin Abi hâlâ gülmüyor musun?' diyordu. O zaman anladım. Daha sonra Acun Abi'yle de yolumuz keşişti, onun yanında da gülemedim. Bu durumu kısa sürede herkes duydu. Özellikle de gençlerin 'Engin Abi'si oluverdim. Çok daha sosyal ve renkli birine dönüşsem de yüzümden pek belli olmuyor" dedi.

Muslera yol ayrımında, Fransız kulübüyle görüşüyor! Galatasaray'da kale Okan Kocuk'un olacak... Galatasaray'da gelecek sezon kaleyi kimin koruyacağı merak ediliyor... Giresunspor'da kiralık olarak harika bir sezon geçiren Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılılar'a döndü. 36 yaşındaki Muslera ise dünkü sezon açılışında yer almadı. Uruguaylı 4 Haziran'da takıma katılacak. Galatasaray tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Nando'nun Fransa'nın Rennes kulübüyle transfer görüşmesi yapması taraftarı ikiye böldü.