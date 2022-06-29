Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mayıs ayında ‘Kadayıfçı Olcay’ diye tanınan tatlıcı Olcay Tekin (33), imalathanesine geldi. Ünlü tatlıcı, sandalyede oturduğu sırada iş yerinin karşısında bulunan kebapçıdan bir kişi gelerek ünlü tatlıcıya tabancayla 7 el ateş etti. Olcay Tekin, olayda ağır yaralanırken, şüpheli motosiklete binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan tatlıcı Olcay Tekin, hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, katil zanlısının 20 Ekim 2017 tarihinde ağabeyi Engin Okumuş’u (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Okumuş olduğunu tespit etti.

KATİL BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

O tarihte 15 yaşında olan katil zanlısı Arif Okumuş’un ağabeyini ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öne sürmüştü. Katil zanlısının bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Katil zanlısının kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Cinayet ekipleri yaptığı araştırmada Arif Okumuş’un cinayetten sonra bir çiftlik evine gittiğini, daha sonra da Mersin’de bir evde gizlendiğini belirledi. Mersin polisiyle birlikte ortak operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Arif Okumuş sevgilisi Fatma B. (22) ve arkadaşı Halit D. (23) ile yakalandı. Katil zanlısının saklandığı evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca, bin 850 mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana’ya götürüldü.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Arif Okumuş'un, ünlü tatlıcıyı mart ayında pusuya düşürülerek öldürülen Kayhan Erkara’nın intikamı için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Okumuş, “Kayhan arkadaşımdı. O, otomobil içinde çapraz ateşe tutularak 6 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi Olcay’dı. İntikam için yaptım” dedi. Arif Okumuş’un sevgilisi Fatma B., “Ben arandığını bilmiyordum” derken Halit D. ise “Sadece ziyaretine gittim. Olayla ilgilim yok” diye kendisini savundu

. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanırken diğer iki zanlı ‘suçluyu kayırma’ ve ‘yardım ve yataklık’ suçlarından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldü Adana’da arkadaşının tamirhanesinde otururken silahlı saldırıya uğrayan ünlü tatlıcı Olcay Tekin kaldırıldığı hastanede yaşamanı kaybetti. Tekin’in bundan 3 yıl önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Kentin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyayı karıştırdı Denizli’de dondurmalı irmik helvası ile ünü tüm Türkiye’ye yayılan tatlıcıda görülen fare sosyal medyayı karıştırdı. Birçok kişi paylaşım yaparken, özellikle korona virüs sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilmediği sorusu akıllara geldi.

Ünlü tatlıcının beyin ölümü gerçekleşti Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan iş adamının beyin ölümü gerçekleşti.