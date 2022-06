Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu 3 Mart 1954, Of, Trabzon doğumlu. Türk müteahhit ve iş insanı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ayrıntılar geliyor...