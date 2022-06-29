Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

METEOROLOJİ UYARIDA BULUNDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor. Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Düzce'nin güneybatısı, Zonguldak ile Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel baskını, yıldırım, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 5 bölge ve 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı | 29 Haziran hava durumu Yurt genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış bugün de devam edecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre 5 bölge ve 11 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 14 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor! Günlerdir Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış, bugün ülke genelinde kendisini gösterecek. Meteoroloji 6 bölge için uyarı yaparken, yağışların 14 ilde kuvvetli olması bekleniyor.