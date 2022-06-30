Türkiye Gazetesi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda saat 01.00 sıralarında, Yedigöller Park mevkiinde kaza meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

SÜRÜCÜLER YARALI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 tır ve 1 otomobilin çarpıştı ve zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.