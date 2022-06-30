Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM 30 Haziran 2022 hava durumu tahmini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak, yağışlar yerini güneşe bırakacak. Bugün ise 8 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin güneyinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

30 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

MGM'den yapılan açıklamaya göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa’nın doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana’nın Toroslar kesimi, Bartın’ın iç kesimleri, Kastamonu’nun güneyi ve Tokat’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

8 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı yayınladı ve bu illerde yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanapa karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İller şöyle: Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

30 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğleden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38