Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük süperyatları arasında yer alan ve 200 milyon değere sahip olan süperyat 'Lana' Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. 2020 yılında İtalya'nın Livorno kentinde inşa edilen 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki süperyat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan 'Lana', kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Süperyatın haftalık kirasının ise 1.8 milyon avro (yaklaşık 31,2 milyon lira) olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE BILL GATES KİRALAMIŞTI

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, 24 Ekim 2021 tarihinde Lana ile Bodrum’a gelmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapan Bodrum Kalesi’ne giren Gates ve beraberindekiler, kalede 2 saat vakit geçirmişti.

Süperyatta şu anda kimin olduğu ise merak konusu.

Yeni salgın kapıda mı? Bill Gates 'bu korkunç bir senaryo' diyerek uyardı: Yüzde 50 ihtimal var Koronavirüs salgını döneminde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturan Amerikalı milyarder Bill Gates, 20 yıl içinde yeni bir salgın yaşanma ihtimali olduğunu ve bu salgının bilinçli olarak da yayılabileceğini belirtti. 'İnsanlara çip yerleştirdiği' iddialarına da değinen ABD'li milyarder, "Milyarlarca insanın nerede olduğunu niçin bilmek isteyeyim? İnsanlara çip yerleştirince ne yapacağım ki bu elde ettiğim verileri? Buna yalnızca gülebilirim" dedi.