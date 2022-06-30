Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan minik Ali Asaf, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.
15 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ
Buradan da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi.
Köpek yolda yürüyen çocuğa saldırdı, esnaf zor kurtardı İstanbul Başakşehir’de yolda yürüyen çocuğa saldıran köpek çevredeki esnaf tarafından güçlükle durdurulabildi. Küçük çocuğa dehşeti yaşatan köpeğin sahipli olduğu ortaya çıktı. O anlara kameraya anbean yansıdı.