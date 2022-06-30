Türkiye Gazetesi

​Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, Yeniçağa gişesi yakınlarında bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI VAR

Kazada yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Anadolu Otoyolu'da tanker devrildi: Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı Son dakika haberine göre; Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu otoyol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, yaralılar var Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.