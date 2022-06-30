Türkiye Gazetesi

Samsun Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde 2015 yılının nisan ayında Nuray Korhan (34) evinde sol göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Polis, olay esnasında evde olan kadının sevgilisi Serkan S'yi (38) gözaltına aldı. Şahsın üzerinden bir de tabanca çıktı. Ayrıca Korhan'ın vücudunda darp izlerine rastlandı.

Bunun üzerine zanlı tutuklandı.Ancak Serkan S, 8 aydır birlikte olduğu Korhan'ı öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Zanlı "Kavga ettik. Bu sırada kendini vurarak intihar etti" dedi. Olay günü evde olan kadının 11 ve 16 yaşındaki çocukları, uyudukları için hiçbir şey görmediklerini söyledi. Bu ifadere rağmen şahıs, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ardından da hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

Adli Tıp Kurumunda hazırlanan rapordan da olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin net bir sonuç çıkmadı. 28 Ocak 2016'da görülen duruşmada, kadının kendi canına kıydığı kanaatine varıldı. Bunun üzerine Serkan S'nin beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Ardından Korhan'ın anne ve babası, kızlarını darbettiği gerekçesiyle Serkan S'den şikayetçi oldu. Yeniden yargılanan şahıs, bugün kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

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