Türkiye Gazetesi

Sivas merkeze bağlı Şeyh Şamil Mahallesi, Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde 12 yaşındaki A.Y, müstakil bir evin bahçesindeki ağaçtan dut toplamak istedi. Korkuluklara çıkan çocuk, bir anda dengesini kaybetti. Bu esnada eli, demir parmaklıklara saplandı. A.Y'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil'i arayıp ihbarda bulundu.

HASTANEYE DEMİRLE GÖTÜRÜLDÜ

Ayrından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik makas ile demiri kesti. A.Y, eline saplanan demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Demir ameliyatla çıkarıldı.

Zargana boğazına saplandı, boğazındaki balıkla hastaneye kaldırıldı Tayland’da beyaz kumları ve berrak suyuyla bilinen Trat bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte yüzen genç turistin boğazına zargana balığı saplandı. Noppadol Sringam adındaki turist, olay sonrası çığlıklar atarak yardım istedi. Sahile çıkarılan ve ilkyardım yapılan genç, uzun çenesi boğazına saplanmış haldeki balıkla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Oynarken düşen 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı Niğde'den feci bir haber geldi, 10 yaşındaki çocuk arkadaşları ile oynarken hastanelik oldu. Koşuştururken yere düştüğü öğrenilen talihsiz çocuğun yüzüne demir saplandı.