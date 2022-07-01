Türkiye Gazetesi

Sağanaklar sona eriyor, aşırı sıcaklar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2022 hava durumu raporunu açıkladı, ayın ilk gününde hava nasıl olacak belli oldu. Bugün İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde sağanaklar etkisini sürdürecek ancak yarından itibaren yağış sadece Doğu Karadeniz'e yönelecek. Bayrama kadar havanın nasıl olacağını açıklayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise uyarılarda bulundu, "Orman yangınlarına dikkat" dedi.

1 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

1 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

BAYRAMA KADAR YAĞIŞ YOK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel yağmurlar var. Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli. Sıcaklıklar ortalamalarda. İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 36, Ankara 26 Sinop 27 derece" dedi.

Türkiye'nin yarından itibaren kuru ve sıcak havanın etkisine gireceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Önümüzdeki 1 hafta bayrama kadar yağış yok. Orman yangınlarına dikkat edelim. Ormana giriş yaz aylarında yasaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 36

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı (30 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji 30 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu yayınladı, bugün yurt genelinde beklenen hava belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava açık ve bulutlu olacak, 8 kentte ise kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların özellikle Batı Karadeniz ile İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor.