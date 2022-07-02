Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI | DEKORASYON

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Dört duvar içinde insana ev huzuru veren ve rahat hissettiren en önemli eşya olan halılar, salonlarda da kullanılmalıdır. Salonlar geniş alanlar olduğu için tabanını boydan boya halı ile kaplamak yerine iki büyük halı ile mobilyalar arasında kalan boşlukların değerlendirilmesi tercih edilmelidir. Boşlukta kalan kapı önü gibi yerlere ise küçük yolluklar serilebilir. Salonda diğer odalardan farklı olarak ışıklandırma için avizelerin kullanılması hem daha sıcak bir atmosfer oluşturur hem de zarif ve lüks bir görünüm kazandırabilir.

BÜYÜK EŞYALAR KALABALIK GÖSTERİR

Koltukların arasına konulmuş sehpa ya da masa üzerinde dekoratif olması adına küçük şamdanlar ya da biblo takımları yerleştirilebilir. Ancak bu eşyaların çok fazla yer kaplamamasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda kalabalık ve sıkışık bir görüntüye sebebiyet verebilir. Aynı durum yemek masası için de geçerlidir. Masayı tamamen kaplamayan küçük bir örtü ve bir vazo içinde yapma çiçek yemek masası için yeterli olacaktır. Salon dekorasyonunda ise kullanılan renklerin çoğunluğu açık ve canlı tonlardan seçilmelidir. Bu şekilde hem ferahlatıcı hem de ışığı yansıtan daha aydınlık bir ortam elde etmeniz mümkündür. Aksesuarlar, dekorasyona hareket katan, mobilyalarla bütünleştiğinde tasarımı güçlendiren en önemli detaylardır…

Dekorasyonda irdelenen konulardan biri, oturma düzenine göre mobilyalar konumlandırıldıktan sonra ‘aksesuarların ayarlanmasının büyük bir titizlik ve dikkatle yapılıyor olması gerektiği’... Birbirine simetrik ve uyumlu bir şekilde ayarlanması gereken mobilyalar bu sayede arzu edilen güzelliğe kavuşur. Ne kadar gösterişli parçalar kullanılırsa kullanılsın simetrik bir şekilde yerleştirilmeyen mobilyalar ve aksesuarlar temiz görüntü oluşturmaz.

TEPSİLER İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Koltuk takımı alındıktan sonra uygun bir şifonyer, vitrin, orta sehpa ile taçlanacak olan dekorasyonun en önemli süsü ise aksesuarlar… Masalar seramik, vazo, mum, şamdan, kitap ya da dergilerin sergilenmesi için oldukça ideal ve ilgi çekici bir eleman… Aksesuarların dağınık görünmemesi için farklı boyut ve türdeki ürünleri tepsiye yerleştirip sergileyebilir ya da gruplara ayırabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.