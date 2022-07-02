Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen her yıl kadınlar için bir takı ya da aksesuar popüler hâle gelir. Ancak içlerinde öyle bir tanesi vardır ki her dönemin vazgeçilmezleri arasında birinciliği korur. Rönesans döneminde sadece asillerin ve kraliyet mensuplarının takısı olan inci, 1900’lü yıllardan günümüze kadar popülaritesini korumayı başarıyor. Herkesin zarafetine hayran olduğu inciler deniz ve okyanusta yaşayan istiridye ve midyelerin içlerinde doğal bir süreçten geçerek kendiliğinden oluşuyor. İncinin oluşması aslında içinde bulunduğu istiridyenin bir çeşit kendini korumasının sonucu. Kabuklarının arasından giren kum taneleri ya da su altındaki parçacıklar istiridye tarafından yabancı bir madde olarak algılanıyor. Kendini korumak için harekete geçen istiridye de içeri sızan yabancı maddeyi sert, parlak ve güçlü yapıda bulunan sedef mineraliyle özenle sarıyor. Kurtulmak istedikçe daha çok sedef ile sarmasıyla yabancı madde parlak sert bir taş formuna bürünerek inci olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu doğal oluşumu bulmak oldukça zor. Bütün bu zorlu süreç de inciyi değerli bir taş hâline getiriyor.

KÜPE Mİ, KOLYE Mİ?

İşte bu yıl da günlük hayatın dışında düğünlerde de bembeyaz gelinliği tamamlayacak mücevher denildiğinde yine inciler ön plana çıkıyor... Kadınların en özel gününde onları yalnız bırakmayan kendine has ışıltısı ile görenleri etkileyen inci gelinliğin saflığına çok yakışıyor. Yakası kapalı olan hâkim, bisiklet ya da halter yakalı gelinlikler için en uygunu tabii ki inci küpeler… Boynu açık gelinlik modellerinde ise inci kolyeler sizi zahmetsiz şıklığa kavuşturacaktır. Ancak incinin zarafetini birçok yerde değerlendirebilirsiniz.

TEPEDEN TIRNAĞA ŞIKLIK

İnci boncuklarının asaleti gelinliklere de oldukça yakışıyor. Kış düğünlerinde gelinliğin üst ve etek kısmını süsleyen inciler, yaz düğünlerinde ise gelinliklerin sırt bölgelerinde karşımıza çıkıyor. Gelin ayakkabı konusunda da özensiz olmamak gerek. Hemen hemen her düğün albümünde gelinin evet dedikten sonra damadın ayağına bastığı bir pozu muhakkak vardır. Tasarımcılar da gelin ayakkabılarında incilerden yararlanmayı sürdürüyor.

TAKILARIN NAZLISI

Bu kadar kıymet verilen bir taşın elbette piyasada sahteleri de satılıyor. Gerçek inciyi anlamanın en kolay yolu sert bir cisimle yüzeyini kazımaktır. Alttaki tabaka da aynı parlaklıkta ise bu kesinlikle gerçek incidir. Oldukça narin ve eskimeye müsait bir taş olan incinin bakımı da titizlik gerektiriyor. İncinizi uzun süre kapalı ve nemli ortamlarda bulundurmanız onun parlaklığını kaybetmesine ve kısa sürede solmasına sebep olabilir. Ayrıca incili aksesuarlarınızı diğer mücevherlerle de saklamamalısınız. Çünkü inciler metal veya değerli taşlara sürttüğünde kolayca çizilebilir. Yumuşak bir torbada saklamanız daha uygun olacaktır.

GÖZLÜK VE TELEFON AKNELERİN DAVETÇİSİ

Cilt bakımı denildiğinde birçok kişinin aklına pahalı ürünler geliyor. Ancak birkaç küçük ayrıntıyla istediğiniz kusursuz cilde ulaşmanız mümkün. Örneğin bol bol su tüketmek, nevresim takımlarını düzenli değiştirmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, stresten kaçınmak, gözlüğünüzü ve telefonunuzu sık sık temizlemek hayalinizdeki cilt için kapıyı aralayacaktır. Gözlüğünüzün deri üzerindeki sebum ve cilt kalıntılarını topladığını biliyor muydunuz? Gün boyu elimizden düşmeyen telefonlarımız da birer bakteri yuvasına dönüşüyor. Bu bakteriler ciltle temas ettiğinde de aknelere davetiye çıkarıyor. İşte bu sebeple telefonu görüşme esnasında yüzünüze çok yaklaştırmamalı ve düzenli olarak temizlemelisiniz.

BEZ ÇANTALARDAN VAZGEÇİLMİYOR

Gösterişli ama bir o kadar da rahatsız edici kıyafetler, çantalar ya da ayakkabılar günümüzde yerini sadeliğe ve hafifliğe bıraktı. Bu modaya ayak uydurmak adına da bez çantalar son zamanlarda kombinlerin tamamlayıcısı hâline geldi. Spor kıyafetler giyinip, arkadaşlarınızla gezip eğleneceğiniz bir günde tercihiniz bez çantalardan yana olabilir. Çünkü bez çantalar kullanılan malzemeden kaynaklı birçok çantaya göre oldukça hafiftir. Günlük koşuşturma içinde sizi asla yormaz. Bez çanta üzerinde zevkinize uyan bir görsel bulamıyorsanız, üzerine dilediğiniz baskıyı da yaptırarak kişiselleştirmeniz mümkün. Hatta bu yüzden kişiye özel bir hediye arayışındaysanız da bez çantalara yönelebilirsiniz. Öte yandan fiyatının uygun oluşu, doğal ve çevreye zarar vermemesi de bez çantalara talebi artıyor.

Son yılların yükselen modası: Kıvrımlı mobilyalarla yuvanıza sakinliği getirin Mobilya sektöründe trend hâline gelen; masadan koltuğa, sehpadan konsola birçok mobilyanın ‘kıvrımlı’ tasarımı yuvanızda yer tasarrufu sağladığı gibi orijinal bir hava da katacaktır.

Bildirimlerden bıkanlar eskiye koştu, takoz telefonlar moda oldu Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geleli on yıldan fazla zaman geçti. Faturalarımızı ödemekten, rezervasyon yaptırmaya kadar pek çok işlemi kolayca yaptığımız bu cihazlar daha çok sosyal medya bağımlılığı nedeniyle hayatımızın önemli bir bölümünü ekrana bakarak geçirmemize yol açıyor. Bir grup insan, eski tuşlu telefonlara dönüş yaptı bile...