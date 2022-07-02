Türkiye Gazetesi

Her ünlü cenazenin ardından olduğu gibi Cüneyt Arkın’ın arkasından da aynı cümle tekrarlandı durdu: “Seni asla unutmayacağız.”

Oysa zamanın kemirici ve yok edici etkisine karşı kimse direnemiyor.

Her yıl “unutmayacağız” dediğimiz yüzlerce ünlüyü “unutulmuşlar” mezarlığına gömüyoruz. Bırakın eskiyi, daha dün, son bir buçuk yılda ölenler bile unutuldu.



SON 1,5 YILDA ÖLEN BAZI ÜNLÜLER

> Oğuz Yılmaz

> Mehtap Ar

> Uğurtan Sayıner

> Kartal Tibet

> Ferhan Şensoy

> Sezai Aydın

> Alaeddin Yavaşça

> Faruk Tınaz

> Fevzi Zemzem

> Sadi Somuncuoğlu

> Özlem Sarıkaya

> Hekimoğlu İsmail

> Fatma Girik

> Aykut Edibali

> Akrep Nalan

> Arif Şentürk

Cüneyt Arkın ağlayarak Fatma Girik'e seslenmişti: 'Bekle beni geliyorum' Yeşilçam’ın usta ismi dün gece kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sinema oyuncusunun 24 Ocak'ta vefat eden Fatma Girik'in arkasından ağlayarak söylediği sözler gündem oldu. Arkın, Girik vefat ettiğinde "Ah! Ah! Fatma’m bekle beni orada bekle geliyorum" demişti.