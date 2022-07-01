Türkiye Gazetesi

Büyük ilgi gören paylaşımda kadına tepki yağdı. Kimisi “Bu se sorumsuzluk?” ifadesini kullanırken kimisi de “Başkalarının ne hissettiğini hiç umursamıyoruz” yorumunda bulundu.



Bazıları da “Allah’tan bu yolcu benim yanımda değildi” görüşünü dile getirdi.

Yolculuk boyunca kafasına uzanmış ayaklarla seyahat eden talihsiz yolcu da tepkilerden kurtulamadı.

Bazı kullanıcılar adamın yapılan bu saygısızlığa tepki göstermemesini eleştirdi.

Seyir halindeki uçakta akılalmaz olay! Kaptan pilotun işine son verildi ABD’den İtalya’ya gidecek olan bir uçakta akılalmaz bir olay yaşandı. Uçak havadayken kaptana ulaşamayan yetkililer terör saldırısı ya da uçağın kaçırıldığını düşünürken gerçek bambaşka çıktı. Olay sonrasında kaptanın işine diret son verildi.