Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü. İlçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Çobankuyu Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda Durdu K. (48) tamir için çatıya çıktı.

2,5 METREDEN DÜŞTÜ

Burada dengesini kaybeden Durdu K., yaklaşık 2.5 metrelik yükseklikten beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Durdu K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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