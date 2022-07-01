Ümraniye’de şehir dışından İstanbul’a gelen kadın, terminal içerisinde bulunan taksi durağına gelerek taksiye binmek istedi.
O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı.
Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın, ardından bir başka durak personeline kafa attı.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan kadının geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.
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