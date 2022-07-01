Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika! Kuvvetli geliyor: AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı Son dakika haberi: AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul il genelinde saat 17.00'den itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İstanbulluların etkili yağışlara karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları istendi.

Her bölgeye farklı uyarı! Meteoroloji açıkladı: Sağanak, fırtına, toz taşınımı... (25 Haziran 2022 hava durumu) Haziran sonu geldi, yurt genelinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretse de etkili olan kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 25 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Birçok kent için turuncu ve sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak konusunda uyardı.