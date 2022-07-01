Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
Bartın sular altında kaldı, çok sayıda insan tahliye oldu! Meteoroloji kırmızı kodla uyarmıştı, Bartın sular altında kaldı! Yüzlerce insan tahliye oldu, Ekipler kent merkezinde mazgalları açarak sel sularını tahliye etmeye çalışıyor. İşte son durum...
Bakan Soylu sel felaketinin yaşandığı Bartın'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsünde incelemelerde bulundu.