Türkiye Gazetesi

Kartal'da aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücü aracı resmen ölüme sürdü. İstanbul Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde 03.00 sıralarında meydana gelen kazada Hüsniye Tuna Göçer kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle ağaçları yerinden söken otomobil takla attı. Kazada, sürücü Göcer hafif şekilde yaralanırken, yolcu Umut D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kartal'da sağlık ocağında silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti İstanbul Kartal'da sağlık ocağında silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti. Saldırgan Bağcılar'da yakalandı.

Kartal'da karaya oturan gemi alev alev yandı Kartal’da Kumcular İskelesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan ve karaya oturan Boras isimli gemi alev alev yandı. Havadan görüntülenen yanan gemiye itfaiye tarafından müdahale edildi.

Kartal'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı Yılbaşı öncesi sahte içkiye bağlı ölümler artınca ekipler harekete geçti.İstanbul Kartal'da sahte içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1100 litre sıvı etil alkol ve 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.