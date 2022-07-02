Türkiye Gazetesi

Sokak köpeği dehşeti bitmek bilmiyor. Daha önceden Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre tedavi gören küçük kız hayatını kaybetmişti.

Öte yandan sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ederken bir kötü haber daha geldi. Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle’de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Topal’ın eşi H.T’ın da aynı saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Nurdağı ilçesi Nurten Öztürk Ortaokulu çevresinde ise başıboş köpeklerin dalaşı ise cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerin sokak ortasındaki dalaşı çevreden geçen bir aracın sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Bayram ziyareti için gitti, sokak köpeğinin saldırısına uğradı Ankara'dan Samsun'a bayram ziyareti için gelen bir kişi geldiği yerde sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Genç adam kolundan ve sırtından yaralandı.

Bir sokak köpeği vakası daha! 5 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı Şırnak'ta başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sokak köpeği terörü devam ediyor: Okula giden 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Bursa’da okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki çocuğa 8 başıboş köpek saldırdı. Kafasında pençe izleri olan küçük çocuk, saldırı sırasında bilincini kaybetti. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan küçük çocuğa 80 dikiş atıldı. E.Ö.’nün sağlık durumu şu an iyi.