Türkiye Gazetesi

Mamak ilçesi Misket Mahallesi’nde yaşanan feci olayda eşi D.F.S. ile boşanma aşamasında olan Y.S. arasında evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. tabanca ile eşi D.F.S.’yi vurdu.

Ardından Y.S. aynı tabanca ile kafasına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.S.’nin hayatını kaybettiğini, eşi D.F.S.’nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

'2 EL ATEŞ ETMİŞ'

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülcan, “Eşini öldüren şahsı tanımıyorum. Benim kardeşim aynı binada oturuyor. Duyduğuma göre 2 el ateş edilmiş. Önceden de evlerine birkaç kez polis geldi” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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