Türkiye Gazetesi

Kütahya'da bir traktörün devrilmesi sonucu oluşan kaza faciayla sonlandı. Aynı aileye mensup 2 kişi feci şekilde can verdi.

Göynük köyünde meydana gelen kazaya göre; oğlu, gelini ve torunu ile araziye giden R.T. (75) idaresindeki 55 PG 552 plakalı traktör freninin boşalması üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri traktörde yolcu olarak bulunan G.T.'nin (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki E.T. ile babası C.T. ve dedesi R.T. ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA KURTARILAMADI

Burada yaralılardan E.T. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, yaralılar da küçük kırıkların ve ezilmelerin meydana geldiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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