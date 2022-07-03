Türkiye Gazetesi

Boşanma aşamasındaki kadının eşi dehşet saçtı. Ankara'da gece vakti yaşanan olayda duyanları dehşete düşürdü. G.K. ile babası Gazi A'nın ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireye G.K'nin boşanma aşamasındaki eşi Fatih K. geldi. Çocuklarını almak için geldiği iddia edilen Fatih K. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

ETRAFA DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K, eşi G.K. ve Gazi A'yı bıçakladıktan sonra kayınpederine ait otomobile hasar verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gazi A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı G.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kendi evinde yakalandı.

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