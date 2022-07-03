Türkiye Gazetesi

Bakım için geldiği tıp merkezi sonu oldu. İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir tıp merkezinde meydana gelen olayda bir kişi klima bakımı için tıp merkezine geldi.

Burada klimanın rutin bakımı sırasında oksijen tüpü aniden patladı.

BAKIM YAPAN KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALI

Hastanede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda klimanın bakımını yapan Aydın Adıyaman (53) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Tıp merkezinde maddi zarar meydana geldi.

'BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ'

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Biz dükkanda çalışıyorduk. O sırada çok ciddi bir patlama sesi geldi. Herhangi bir duman, yangın görünmüyordu. Herhalde tıp merkezinde bir şey sıkıştı, patladı. Bomba gibi bir ses geldi. Tabii sonrasında biz de olay yerine gittik. Muhtemelen bir tüp patladı. Tabii içeride olduğu için tam anlayamadık" dedi.

Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada kimyasal madde dolu olan tankın devrilmesi paniğe neden oldu. Çevreye yayılan yoğun kimyasal koku nedeniyle ekiplere haber verilirken, bir itfaiye eri ise kokudan etkilenerek ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü! 5'inci kattan düştü Esenyurt’ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düşünce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta evlat dehşeti! Genç kız annesini bıçakladı İstanbul Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında tartışma çıktı. Aynı evde kalan anne ve genç kızın tartışmasında kız mutfaktan aldığı bıçakla annesini yaraladı. Kanlar içinde kalan anne kendini güçlükle dışarı ata anne "Allah rızası için ambulans çağırın" diyerek komşulardan yardım istedi.