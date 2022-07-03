Türkiye Gazetesi

Balikesir Bandırma'da sokak ortasında resmen vahşet yaşandı. Döşeme işiyle uğraşan Mustafa Akman ile kuaförlük yapan Esra Altınkaynak bir süre önce evliliklerini çeşitli sebeplerden dolayı bitirme kararı aldı.

Sabah saatlerinde pastaneye ekmek almaya çıkan 37 yaşındaki Esra Altınkaynak arkadan yaklaşan 51 yaşındaki Mustafa Akman'ı görünce bir anda bağırmaya başladı.

İKİSİDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silahını çıkaran Akman, Esra Altınkaynak’ı başından vurdu. Akman aynı silahla kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Akman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralanan Esra Altınkaynak ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Esra Altınkaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KISA SÜRE EVLİ KALMIŞLAR

Döşemecilik yaptığı öğrenilen Mustafa Akman’ın ikinci, Esra Altınkaynak’ın ise dördüncü evliliği olduğu, sonu ölümle biten ilişkide ikilinin çok kısa bir süre evli kaldığı öğrenildi. Savcının olayla ilgili soruşturma başlattı ve cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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