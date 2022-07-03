Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada'da dün Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatırken, çevrede süren çalışmaların ardından 40'lı yaşlarında Rumen bir kadın turistin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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Olayın ardından Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların koşullarını ve arkasındaki nedenleri incelemek üzere bir komite kurulduğu bildirildi. Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını ve balıkçı teknelerinin de Hurgada açıklarında durmasına izin verilmediğini duyurmuştu.

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