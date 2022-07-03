Türkiye Gazetesi

Sakarya Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, fırın ve paket servisinde çalıştırdığı altı kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Turhan, çalışanların, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktardıklarını ve verilen siparişi iptal ettiklerini söyledi. Bu yöntemle bir yılda 1,5 milyon TL'lik zarara uğratıldığını belirtti. Personelin suçunu itiraf etmesine rağmen savcılık tarafından serbest bırakıldığını aktaran Turhan "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bize bunu yaptı. Bu şekilde dört beş aydır dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor" dedi.

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