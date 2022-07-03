Türkiye Gazetesi

Mert Yılmaz isimli bir Youtuber, çobanlıkla ilgili bir video çektiği sırada sosyal medyada gündem olan anları drone kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Kurtların koyun sürüsüne pusu kurduğu anları drone kamerası ile saniye saniye görüntüleyen Yılmaz, heyecan verici anları hemen sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, aç kurtların arazide yiyecek ararken, bir koyun sürüsüne denk geldiği görülüyor.

Koyunları gören iki kurt, hemen pozisyon alıp pusu kuruyor ve sürüye saldırmak için harekete geçiyor.

Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kıran videoya çok sayıda yorum yapılırken bazı kullanıcılar görüntülerin belgesellerden daha kaliteli olduğunu belirtti.

Videoya ‘Türkiye’de belgeselleri aratmayan görüntü’ şeklinde yorumlarda yapıldı.

İşte o heyecan verici anlar…

Kurt yerine eniştesini vurdu Samsun'da ormanlık alanda önüne çıkan kurtlara tabancayla ateş açan bir kişi, kazara eniştesini vurarak yaraladı.