Türkiye Gazetesi

Yolcu almak için otogara giden otobüs bir anda yanmaya başladı. Şans eseri yaralanan olmazkeni otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan T. yönetiminde bulunan otobüs akşam saat 21.00’da Antalya-Adana seferinin yolcularını almak üzere sanayiden otogara doğru yola çıktı. Otobüs otogar kavşağına geldiği sırada motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüler şoförü uyardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otobüs çıkan dumanların ardından bir anda alevlere teslim oldu. Cayır cayır yanan otobüse ekipler kısa surede müdahale etti. Şoför ve muavinler ise olaydan yara almadan kurtuldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın köpüklü su kullanılarak kısa surede söndürüldü. Yangında otobüsün motor kısmı ve yarısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında otobüste kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

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